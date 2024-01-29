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Политика ,  
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Бельгийские фермеры на сотне тракторах заблокировали автострады

В Бельгии фермеры на 100 тракторах заблокировали четыре автострады страны

Бельгийские фермеры присоединились к протесту французских коллег и на более чем сотне тракторах заблокировали четыре главные автострады страны, сообщает телеканал VRT.

Федеральная дорожная полиция Бельгии предупредила, что на Внешней кольцевой дороге Брюсселя в Рюисбруке, Галле и Хейзингене зафиксировали серьезные пробки. В Рюисбруке Вутренняя кольцевая дорога, ведущая в Ватерлоо, заблокирована полностью, проехать по ней в Галле возможно, но с большим трудом. В сторону Хейзингена движение также перекрыли, как и на автомагистрали A8 Турнэ-Брюссель неподалеку от Галле. Федеральная полиция находится на месте, но не вмешивается в протест.

Движение транспорта остановили на трассе Е411, которая ведет из Брюсселя в Люксембург, и Е42 из Монса в Льеж. Затруднения возникли и на дороге Е25 из Льежа в Люксембург.

Федерация молодых фермеров Бельгии (FjA) заявила, что блокировка дорог будет продолжаться до утра 29 января.

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Французские фермеры протестуют с середины января. Они недовольны предстоящим повышением цен на дизельное топливо, падением доходов из-за импорта зерна с Украины, а также бюрократией. В знак протеста участники акции блокируют дороги сельхозтехникой.

Бельгийские фермеры на сотне тракторах заблокировали автострады
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Бельгийские фермеры присоединились к Французскому профсоюзу фермеров Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France («Молодые фермеры Иль-де-Франс»). Его представители анонсировали «полную блокаду» столицы и трех близлежащих департаментов в понедельник, 29 января, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать» город. Акция продлится не менее пяти дней.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о развертывании «значительных оборонительных сил», чтобы предотвратить любую блокаду Парижа и региона Иль-де-Франс.

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Теги
Бельгия фермеры акция протеста Блокада Франция
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