В Стамбуле шесть человек пострадали при стрельбе у здания суда

В Стамбуле шесть человек пострадали при стрельбе у здания суда

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В районе Чаглаян в Стамбуле мужчина и женщина напали на КПП у здания суда, сообщает Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

По данным агентства, мужчина и женщина стреляли по полицейскому блокпосту из пистолетов. Полиция открыла ответный огонь и нейтрализовала нападавших. Глава МВД уточнил, что они были убиты.

В результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. По данным МВД, нападавшие были членами признанной в стране террористической леворадикальной Революционной народно-освободительной партии-фронта (DHKP-C).

В конце января два человека открыли стрельбу в католической церкви Святой Марии во время воскресной мессы в стамбульском районе Сарыем. В результате погиб 52-летний гражданин Турции, больше пострадавших не было.

На следующий день задержали двоих подозреваемых в стрельбе — граждан Таджикистана и России. Ответственность за атаку взяло на себя ИГИЛ (организация признана в России террористической и запрещена). Подозреваемых арестовали.