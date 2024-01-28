Неизвестные напали на католическую церковь в Стамбуле

В результате нападения на католическую церковь в Стамбуле погиб человек

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Двое неизвестных в масках напали на католическую церковь в Стамбуле, в результате погиб один человек, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X (ранее Twitter).

Нападение произошло около 11:40 по местному времени (совпадает с московским). В римско-католической церкви Санта-Мария в это время шла воскресная месса.

Газета Turkiye пишет, что нападавшие открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия.

Ерликая сообщил, что правоохранительные органы начали «широкомасштабное расследование».

В начале января в центре Стамбула мужчина напал с ножом на имама мечети Фатих, ранив его и прихожанина. Имам получил ножевое ранение в области сердца, прихожанин-студент — в спину. Их госпитализировали, ранения оказались неопасными для жизни. Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.