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Суд в Стамбуле арестовал россиянина после стрельбы в церкви

В Турции арестовали 25 человек после стрельбы в церкви, в том числе россиянина

Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных после стрельбы в католической церкви, в том числе одного россиянина, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в X (Twitter). Их подозревают в членстве в террористической и запрещенной в России группировке ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство»).

«В отношении 25 подозреваемых, в том числе <...> [россиянина] Давида Тандуева, подозреваемых <...> в том, что они стреляли в нашего гражданина, выдан ордер на арест по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве», — отметил Тунч. Он добавил, что еще девятерых подозреваемых освободили под судебный контроль.

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Фото:IMAGO / Global Look Press

Двое в масках напали на католическую церковь Святой Марии в стамбульском районе Сарыер днем 28 января во время воскресной мессы. Они открыли стрельбу, а затем скрылись с места происшествия. Погиб гражданин Турции по имени Турсен Джихан.

Губернатор Стамбула Давут Гюль выразил соболезнования жителям города и рассказал, что погибшему было 52 года. Чиновник уточнил, что больше пострадавших нет, а полиция и прокуратура ведут расследование происшествия.

29 января министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что двое подозреваемых в стрельбе в католическом храме задержаны. Он отметил, что это граждане Таджикистана и России, предположительно, они связаны с ИГ. Группировка взяла на себя ответственность за атаку.

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