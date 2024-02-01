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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Турции неизвестный взял заложников в знак протеста из-за войны в Газе

В Турции неизвестный взял заложников в знак протеста из-за войны в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: IMAGO / Global Look Press
Фото: IMAGO / Global Look Press

В Турции в северо-западной провинции Коджаэли неизвестный взял в заложники сотрудников фабрики компании Procter & Gamble в знак протеста против действий Израиля на сектор Газа, сообщает Hyrrieyt.

Инцидент произошел в крупнейшем городе провинции — Гебзе. Неизвестный с пистолетом вошел в здание и взял находившихся там людей в заложники. К месту происшествия направили сотрудники полиции специального назначения и медиков. Губернатор провинции также отправился на место событий.

Подозреваемый, который изначально утверждал, что у него есть бомба, по данным Son Dakika, проник на фабрику, перепрыгнув через забор. Издание публикует фотографию подозреваемого, на которой он позирует перед граффити с флагами Турции и Палестины и надписью в поддержку Газы.

Эрдоган призвал Израиль «выйти из состояния безумия»
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Турция осуждает действия Израиля против палестинцев. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призывал еврейское государство «выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки» и пойти на переговоры с ХАМАС. Страны взаимно отозвали своих послов на фоне конфликта.

Кроме того, в Турции проходили демонстрации в поддержку сектора Газа. Крупнейший протест был организован в конце октября в аэропорту Стамбула, он назывался «Великий палестинский митинг». На мероприятии перед многотысячной толпой выступил сам Эрдоган.

Теги
Турция Израиль сектор Газа ХАМАС
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