В Турции неизвестный взял заложников в знак протеста из-за войны в Газе

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В Турции в северо-западной провинции Коджаэли неизвестный взял в заложники сотрудников фабрики компании Procter & Gamble в знак протеста против действий Израиля на сектор Газа, сообщает Hyrrieyt.

Инцидент произошел в крупнейшем городе провинции — Гебзе. Неизвестный с пистолетом вошел в здание и взял находившихся там людей в заложники. К месту происшествия направили сотрудники полиции специального назначения и медиков. Губернатор провинции также отправился на место событий.

Подозреваемый, который изначально утверждал, что у него есть бомба, по данным Son Dakika, проник на фабрику, перепрыгнув через забор. Издание публикует фотографию подозреваемого, на которой он позирует перед граффити с флагами Турции и Палестины и надписью в поддержку Газы.

Турция осуждает действия Израиля против палестинцев. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призывал еврейское государство «выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки» и пойти на переговоры с ХАМАС. Страны взаимно отозвали своих послов на фоне конфликта.

Кроме того, в Турции проходили демонстрации в поддержку сектора Газа. Крупнейший протест был организован в конце октября в аэропорту Стамбула, он назывался «Великий палестинский митинг». На мероприятии перед многотысячной толпой выступил сам Эрдоган.