Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Жозеп Боррель прибыл в Киев», — написал он. Депутат добавил, что также приехали мэр Риги Мартиньш Стакис и его заместитель Линда Озола, и опубликовал фотографию с ними.

Накануне Боррель посетил Варшаву. Выступая на пресс-конференции по итогам визита, он сообщил, что направляется на Украину.

Он уточнил, что собирается обсудить с руководством страны обязательства Евросоюза по обеспечению ее безопасности.

Боррель не раз посещал Киев и другие украинские города с начала спецоперации. Один из последних его визитов состоялся осенью: тогда глава евродипломатии посещал Одессу и Киев. Он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими украинскими чиновниками.