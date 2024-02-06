Боррель прибыл в Киев
Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Жозеп Боррель прибыл в Киев», — написал он. Депутат добавил, что также приехали мэр Риги Мартиньш Стакис и его заместитель Линда Озола, и опубликовал фотографию с ними.
Накануне Боррель посетил Варшаву. Выступая на пресс-конференции по итогам визита, он сообщил, что направляется на Украину.
Он уточнил, что собирается обсудить с руководством страны обязательства Евросоюза по обеспечению ее безопасности.
Боррель не раз посещал Киев и другие украинские города с начала спецоперации. Один из последних его визитов состоялся осенью: тогда глава евродипломатии посещал Одессу и Киев. Он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими украинскими чиновниками.
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