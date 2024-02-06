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Кандидат в президенты США попросила о госзащите из-за угроз в свой адрес

Кандидат в президенты США Никки Хейли обратилась за госзащитой из-за угроз

Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты страны Никки Хейли, обратилась в Секретную службу США с просьбой о предоставлении защиты. Об этом она сообщила The Wall Street Journal.

«[Угроз] было много. Но это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать», — сказала политик.

Причин, которые побудили ее обратиться в Секретную службу, Хейли не раскрыла. Однако, как пишет Bloomberg со ссылкой на ее штаб, поводом стали угрозы. Их содержание предвыборный штаб не раскрыл.

Секретная служба США отвечает за защиту первых лиц государства. Как отмечает Bloomberg, она предоставляется и кандидатам в президенты, соответствующее решение принимает министр внутренней безопасности после консультаций с комитетом Конгресса, в который входят спикер и лидер меньшинства палаты представителей, лидеры большинства и меньшинства в сенате, а также еще один законодатель, избранный парламентариями.

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Никки Хейли

Для того, чтобы получить защиту, кандидат в президенты должен соответствовать нескольким критериям. Учитывается, что:

  • кандидат публично заявил о выдвижении, предоставил соответствующие документы, и законодательство позволяет ему баллотироваться.
  • кандидат проводит активную агитацию избирателей на общенациональном уровне для избрания на заявленную им должность, имеет предвыборный штаб.
  • Секретная служба подтверждает факт поступления угроз в адрес кандидата, под которыми понимаются «явные угрозы причинения телесных повреждений кандидату или признаки ненадлежащего поведения» по отношению к нему, предполагающие возможность причинения таких повреждений.
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При этом результаты опросов относительно популярности кандидата не имеют значения, равно как и то, выдвинут ли он фактически крупной партией. Защита предоставляется и независимым кандидатам независимо от результатов опросов избирателей.

Выборы президента пройдут в США в ноябре 2024 года. Хейли претендует на выдвижение от Республиканской партии, ее соперником является экс-президент страны Дональд Трамп. Против последнего в США возбуждено четыре уголовных дела, ему запретили участвовать в праймериз в нескольких штатах. Трамп отверг обвинения и решил обжаловать это решение.

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