Никки Хейли заявила, что не верит в теории заговора вокруг Тейлор Свифт

Авторы теории считают, что предстоящий Суперкубок будет подстроен в пользу «Канзас-Сити Чифс», где играет Трэвис Келси, с которым у певицы роман. Это, по их мнению, предоставит Свифт платформу для поддержки Байдена на выборах

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, основной конкурент экс-президента Дональда Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на выборах 2024 года, заявила в интервью CNN, что не верит в теории заговора вокруг певицы Тейлор Свифт, назвав их «странными», ее слова приводит Politico.

В декабре 2023 года Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time, обойдя президента России Владимира Путина и основателя OpenAI Сэма Альтмана. Forbes объявил певицу одной из самых влиятельных женщин года, поместив ее на пятое место рейтинга. Свифт стала одной из самых продаваемых исполнительниц в мире и самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify.

В последние дни среди правых распространилась конспирологическая теория о том, что предстоящий Суперкубок подстроен в пользу «Канзас-Сити Чифс», где играет Трэвис Келси, с которым у Свифт роман. Это, как считают авторы теории заговора, предоставит певице платформу для объявления о своей поддержке президента Джо Байдена на предстоящих выборах.

«Тейлор Свифт можно иметь бойфренда. Тейлор Свифт — хорошая артистка. Раньше я водила свою дочь на концерты Тейлор Свифт», — сказала Хейли. «Никто не знает, кого она собирается поддержать. Но я не могу поверить, что это [теории заговора] овладело нашей национальной политикой», — отметила она.

Свифт на выборах 2020 года поддержала Байдена.

Вивек Рамасвами, отказавшийся от гонки за номинацию от республиканцев в пользу Трампа на выборах, заявлял: «Интересно, кто выиграет Суперкубок в следующем месяце? И интересно, будет ли этой осенью серьезная президентская поддержка от пары, искусственно поддерживаемой культурой?».

В январе ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс утверждал, что Свифт может работать на Пентагон, и называл ее«активом НАТО». По его словам, Минобороны могло нанять певицу для борьбы с дезинформацией в интернете. Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх опровергла слова журналиста. «Что касается этой теории заговора: советую стряхнуть ее», — сказала она, процитировав песню Свифт «Shake It Off».