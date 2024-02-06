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Хинштейн заявил, что о полном запрете VPN в России «речь пока не идет»

Хинштейн: о полном запрете VPN-сервисов в России речь пока не идет

Запрет популяризировать VPN-сервисы в России сохранит личные данные пользователей, однако о полном запрете VPN «речь пока не идет», заявил в своем телеграм-канале глава комитета осдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«О полном запрете речь пока не идет, но я предупреждал и буду предупреждать дальше — пользуясь VPN-сервисами, вы фактически дарите свои личные данные третьим лицам. Когда в следующий раз вы решитесь включить VPN на своем телефоне, я хочу, чтоб вы вспомнили мои слова и еще раз подумали. Это ваш выбор и ваша ответственность», — написал Хинштейн, комментируя запрет Роскомнадзора на популяризацию VPN-сервисов.

Соответствующий запрет вступит в силу с 1 марта. 

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О подготовке инициативы стало известно осенью прошлого года. В сентябре Минцифры разместило на портале проектов правовых актов документ, согласно которому Роскомнадзор сможет вносить в Единый реестр запрещенных сайтов странички с информацией об обходе блокировок. В качестве критериев для блокировки информации об обходе блокировок называлось наличие на ресурсе информации, которая позволяет получить доступ к уже заблокированным сайтам либо узнать, как это можно сделать, либо которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к таким ресурсам и обосновывает их преимущества.

Хинштейн ранее пояснял, что речь идет об «ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», то есть «не фильтруют запрещенную информацию». Постановление правительства, разрешающее Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода ограничения доступа к сайтам, вышло в ноябре.

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