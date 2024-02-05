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Военная операция на Украине ,  
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Дипломаты обвинили Париж в недоказанности гуманитарной миссии на Украине

Посольство: Париж не доказал гуманитарную миссию погибших на Украине французов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Париж не предоставил доказательств того, что погибшие на Украине французы были «гуманитарными работниками», сообщило российское посольство в телеграм-канале.

МИД Франции 5 февраля вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова для демарша из-за гибели на Украине двух французских граждан — «гуманитарных работников».

«Однако никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было», — говорится в публикации.

Мешков обратил внимание на отсутствие ответа французской стороны на обращение из-за участия французских наемников в боевых действиях, а также поставок оружия Киеву.

МИД Франции сообщил о гибели двух граждан на Украине
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

МИД Франции 2 февраля сообщил, что на Украине погибли два французских гражданина, назвав их «гуманитарными работниками», еще трое получили ранения. В тот же день французская антитеррористическая прокуратура начала расследование.

Минобороны России 17 января сообщило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников, преимущественно граждан Франции, в Харькове. Жертвами удара стали более 60 человек. На следующий день, 18 января, посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Париж официально заявил, что у него нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще.

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По оценке Минобороны на конец мая 2023 года, в боевых действиях на стороне Украины принимали участие около 2,5 тыс. иностранных наемников. В июле того же года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действиях на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции.

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