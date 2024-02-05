Дипломаты обвинили Париж в недоказанности гуманитарной миссии на Украине

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Париж не предоставил доказательств того, что погибшие на Украине французы были «гуманитарными работниками», сообщило российское посольство в телеграм-канале.

МИД Франции 5 февраля вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова для демарша из-за гибели на Украине двух французских граждан — «гуманитарных работников».

«Однако никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было», — говорится в публикации.

Мешков обратил внимание на отсутствие ответа французской стороны на обращение из-за участия французских наемников в боевых действиях, а также поставок оружия Киеву.

МИД Франции 2 февраля сообщил, что на Украине погибли два французских гражданина, назвав их «гуманитарными работниками», еще трое получили ранения. В тот же день французская антитеррористическая прокуратура начала расследование.

Минобороны России 17 января сообщило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников, преимущественно граждан Франции, в Харькове. Жертвами удара стали более 60 человек. На следующий день, 18 января, посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Париж официально заявил, что у него нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще.