МИД Франции сообщил о гибели двух «гуманитарных работников» на Украине

МИД Франции сообщил о гибели двух граждан на Украине

Фото: John Moore / Getty Images

Два французских гражданина погибли на Украине, три получили ранения, сообщил в соцсети X глава МИД Франции Стефан Сежурне.

«Два французских гуманитарных работника расплатились жизнью за свою преданность украинцам. Еще трое получили ранения», — написал он.

17 января Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В результате удара были уничтожены «более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», отчиталось ведомство.

На следующий день, 18 января, посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что вызов посла был связан с уничтожением пункта дислокации иностранных наемников в Харькове.

Спустя еще день на сообщения о ликвидации французских граждан отреагировал МИД Франции. Там заявили, что у Парижа нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще.

26 января посол России в Париже Алексей Мешков передал парламенту Франции обращение Госдумы, которое российские законодатели подготовили в связи с ситуацией с убитыми в Харькове французами. Дипломат рассказал, что французские депутаты «реагировали так, что они это впервые видят».