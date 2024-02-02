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Военная операция на Украине ,  
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МИД Франции сообщил о гибели двух граждан на Украине

МИД Франции сообщил о гибели двух «гуманитарных работников» на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Два французских гражданина погибли на Украине, три получили ранения, сообщил в соцсети X глава МИД Франции Стефан Сежурне.

«Два французских гуманитарных работника расплатились жизнью за свою преданность украинцам. Еще трое получили ранения», — написал он.

17 января Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. В результате удара были уничтожены «более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», отчиталось ведомство.

На следующий день, 18 января, посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что вызов посла был связан с уничтожением пункта дислокации иностранных наемников в Харькове.

Посол России передал парламенту Франции обращение Госдумы по наемникам
Политика
Алексей Мешков

Спустя еще день на сообщения о ликвидации французских граждан отреагировал МИД Франции. Там заявили, что у Парижа нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще.

26 января посол России в Париже Алексей Мешков передал парламенту Франции обращение Госдумы, которое российские законодатели подготовили в связи с ситуацией с убитыми в Харькове французами. Дипломат рассказал, что французские депутаты «реагировали так, что они это впервые видят».

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Теги
Франция министр иностранных дел Стефан Сежурне Украина
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