BFMTV: Франция начала расследование в связи с гибелью двух французов на Украине

Париж начал расследование после смерти двух французов на Украине

Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование из-за гибели двух граждан страны на Украине, сообщает BFMTV.

Расследование начали по факту военных преступлений и «умышленного причинения вреда» людям, защищенным международным гуманитарным правом. По данным телеканала, это десятое подобное расследование с начала военной операции на Украине.

Ранее МИД Франции сообщил, что на Украине погибли два французских гражданина, назвав их «гуманитарными работниками», еще трое получили ранения.

Минобороны России 17 января сообщило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников, преимущественно граждан Франции, в Харькове. Жертвами стали более 60 боевиков, свыше 20 доставили в больницу.

На следующий день, 18 января, посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России по этому вопросу. Париж позднее заявил, что у него нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще.

По оценке Минобороны России на конец мая 2023 года, в боевых действиях на стороне Украины принимали участие около 2,5 тыс. иностранных наемников.

В июле того же года телерадиокомпания RTL сообщала, что в боевых действиях на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции.