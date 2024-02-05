Суд в Москве оштрафовал Альбац за нарушения по иноагентской статье
Тверской суд в Москве оштрафовал главного редактора издания The New Times Евгению Альбац (признана иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иноагента), и назначили штраф в размере 40 тыс. руб.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Альбац оштрафовали за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента.
В феврале 2022 года сайт издания The New Times был заблокирован по решению Генпрокуратуры после требования удалить материалы о конфликте на Украине.
Основанием для блокировки стала публикация на сайте информации «с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений».
В мае того же года Роскомнадзор составил на издание и Альбац четыре протокола об административных правонарушениях из-за удаленных за три месяца до этого публикаций.
В сентябре главред The New Times сообщила об отъезде в США из-за административных дел против нее и получения статуса иностранного агента.
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