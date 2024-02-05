 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд в Москве оштрафовал Альбац за нарушения по иноагентской статье

Тверской суд: Евгению Альбац оштрафовали по иноагентской статье
Евгения Альбац
Евгения Альбац (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Тверской суд в Москве оштрафовал главного редактора издания The New Times Евгению Альбац (признана иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иноагента), и назначили штраф в размере 40 тыс. руб.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Альбац оштрафовали за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента.

Минюст признал иноагентами Быкова, Альбац и Митю Алешковского
Политика
Дмитрий Быков

В феврале 2022 года сайт издания The New Times был заблокирован по решению Генпрокуратуры после требования удалить материалы о конфликте на Украине.

Основанием для блокировки стала публикация на сайте информации «с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений».

В мае того же года Роскомнадзор составил на издание и Альбац четыре протокола об административных правонарушениях из-за удаленных за три месяца до этого публикаций.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В сентябре главред The New Times сообщила об отъезде в США из-за административных дел против нее и получения статуса иностранного агента.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
The New Times Тверской суд Москва иноагент
Материалы по теме
Евгения Альбац сообщила об отъезде в США
Политика
Роскомнадзор составил протоколы о «фейках» на The New Times и Альбац
Технологии и медиа
Шульман заявила, что ее признали иноагентом из-за денег от «Эха Москвы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Вице-чемпиона России по дзюдо дисквалифицировали за средство от бесплодия Спорт, 16:51
Путин назначил экс-губернатора от ЛДПР гендиректором МИДа Политика, 16:41
В реестр экстремистов внесли журналистов, мэра Днепра и экс-спикера ВСУ Политика, 16:37
«Автотор» объявил о создании собственного бренда машин Авто, 16:32
«Яндекс» создаст фонд совладельцев для менеджеров Бизнес, 16:26
Хамовники возглавили столичный рейтинг по снижению цен на премиальные ЖК Недвижимость, 16:24
В Венгрии сорвалось заседание парламента по заявке Швеции в НАТО Политика, 16:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Genesis запросила разрешения на продажу паев биткоин-ETF на $1,6 млрд Крипто, 16:16
Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью Политика, 16:10
Bloomberg узнал, что Кремль обсуждает возможное интервью Путина Карлсону Политика, 16:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
На главреда «Псковской губернии» завели второе уголовное дело Общество, 16:01
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 16:01
Шойгу и Собянин проверили работу московского пункта отбора контрактников Политика, 15:56