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Евгения Альбац сообщила об отъезде в США

Отъезд из России журналистка связала с административными делами против нее и получением статуса иностранного агента
Евгения Альбац
Евгения Альбац (Фото: Евгений Разумный / ТАСС)

Журналистка, главный редактор издания The New Times и бывшая ведущая авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы» Евгения Альбац (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) уехала из России в США, где, по ее словам, будет преподавать в Нью-Йоркском университете. Об этом Альбац рассказала во время эфира на своем YouTube-канале.

«Это первый мой эфир из Нью-Йоркского университета […]. Я профессор в университете и буду как всегда преподавать. То, что я не могу делать в России», — сказал она.

Объясняя свое решение об отъезде в США, Альбац рассказала, что против нее завели четыре административных дела и признали иностранным агентом. «Стало понятно, что у меня три-четыре недели до ареста», — заявила она.

«Я всегда сторонник того, чтобы вы знали, откуда и как я с вами разговариваю», — сказала журналистка.

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В мае Роскомнадзор составил протоколы о «фейках» на Альбац и The New Times. Журналистка поясняла РБК, что это было связано с заметкой, опубликованной 24 февраля. В пресс-службе ведомства РБК говорили, что протоколы были составлены за «распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации» — это ч. 9 ст. 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП России. В конце февраля Роскомнадзор заблокировал сайт издания по требованию Генпрокуратуры.

20 июля суд в Москве оштрафовал The News Times на 600 тыс. руб., а саму Альбац — на 70 тыс. руб. В конце июля Минюст внес журналистку в реестр СМИ-иноагентов. Она заявляла, что оспорит решение.

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