Полиция Краснодара начала проверку из-за видео с поцелуем девушек

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Полицейские начали проверку из-за видео, на котором целуются две девушки, сообщила пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

По данным телеграм-канала «Краснодар телетайп», действие произошло в одной из краснодарских пиццерий. «Будут установлены личности девушек и их действиям дана правовая оценка», — говорится в сообщении полиции.

Пресс-служба ведомства напомнила о предусмотренной законом ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (ст. 6.21 КоАП России).

Законом устанавливается административный штраф в размере до 400 тыс. руб. для физлиц за пропаганду ЛГБТ.

В ноябре 2023 года в России запретили «международное движение» ЛГБТ и признали его экстремистской организацией.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола был подписан Владимиром Путиным в декабре 2022 года. Ответственность ввели за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста.

Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., для юридических лиц — до 5 млн руб. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.