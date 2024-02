Мишель Обама получила вторую премию «Грэмми»

Мишель Обама (Фото: Derek White / Getty Images)

Жена экс-президента США Барака Обамы Мишель Обама получила «Грэмми» за свою аудиокнигу «Свет, который мы несем: преодоление в неопределенные времена». Это уже вторая награда в ее карьере. Список победителей и номинантов премии опубликован на сайте «Грэмми».

Мишель Обама стала победителем в номинации «Лучшая аудиокнига». Она обошла актрису Мерил Стрип, американского сенатора Берни Сандерса, канадского писателя Уильяма Шетнера и музыкального продюсера Рика Рубина. Все они стали номинантами на получение «Грэмми» в одной категории.

Жена 44-го президента США победила с книгой «Свет, который мы несем: преодоление в неопределенные времена» (The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times). В ней автор рассказывает о принципах, которые помогают ей в жизни, о поиске вдохновения и о необходимости самопознания.

Это уже вторая премия «Грэмми», которую получает жена бывшего американского президента. В 2020 году Мишель Обама победила в номинации лучшая аудиокнига за мемуары под названием «Становление» (Becoming).

В 2024 году на премии были представлены три новые категории: «Лучшее африканское музыкальное исполнение», «Лучший альтернативный джазовый альбом» и «Лучшая запись поп-танцев». Голосование за победителей проходило в два этапа: первый тур голосования — с 11 по 20 октября 2023 года, второй — с 14 декабря 2023 года по 4 января 2024 года. Победители были объявлены 4 февраля. 66-я церемония вручения музыкальных наград состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena.