Рэпера Killer Mike задержали на церемонии вручения премии «Грэмми»
Американского рэпера Killer Mike (настоящее имя Майкл Сантьяго Рендер) задержала полиция Лос-Анджелеса на церемонии вручения премии «Грэмми» после того, как он получил три награды — за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне «Scientists & Engineers», а также за лучший рэп-альбом Michael, передает The Hollywood Reporter.
Сотрудник службы безопасности Crypto.com Arena, где проходила церемония, сообщил журналу, что Killer Mike был задержан по причине, которая не имеет отношения к премии. Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил только о задержании чернокожего человека, не уточнив его имя. «В настоящее время этого человека допрашивают. Я не могу подтвердить личность человека, пока ему не предъявлено обвинение. Расследование продолжается», — сказал он.
Один из источников The Hollywood Reporter рассказал, что рэпера видели в наручниках, когда его отводили в комнату охраны. По его словам, «это пустяки» и исполнитель может быть освобожден уже сегодня вечером.
66-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» состоялась в ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе. Тревор Ноа вел церемонию четвертый раз подряд.
В главной номинации «Песня года» в этом году победила Билли Айлиш за песню What Was I Made For? , которая звучала в фильме «Барби».
Killer Mike (Майкл Сантьяго Рендер) дебютировал на записи четвертого альбома Outkast Stankonia (2000), а позже появился в их сингле «The Whole World», также получившем премию «Грэмми». Его дебютный альбом Monster вышел в 2003 году, он получил признание критиков и достиг десятой строчки в Billboard 200. За ним последовали независимые альбомы I Pledge Allegiance to the Grind (2006), I Pledge Allegiance to the Grind II (2008), Pledge (2011) и RAP Music (2012). Однако наибольшего признания он добился благодаря шестому альбому Michael, вышедшему в 2023 году.
Рендер также известен как общественный и политический активист, специализирующийся на таких темах, как социальное неравенство, жестокость полиции и системный расизм. Он вел документальный сериал 2019 года «Триггерное предупреждение с Убийцей Майком» («Trigger Warning with Killer Mike») Netflix о проблемах, затрагивающих чернокожее сообщество. Также читал лекции по аналогичным вопросам в колледжах и университетах и писал статьи для американских изданий.
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