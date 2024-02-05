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Рэпера Killer Mike задержали на церемонии вручения премии «Грэмми»

Рэпера Killer Mike задержали на церемонии «Грэмми» после получения трех наград
Рэпера Killer Mike задержали на церемонии «Грэмми» после получения трех наград, сообщает The Hollywood Reporter. В полиции не уточнили причину задержания. Источник журнала сообщил, что рэпера могут отпустить уже сегодня
Рэпер Killer Mike
Рэпер Killer Mike (Фото: David Swanson / Reuters)

Американского рэпера Killer Mike (настоящее имя Майкл Сантьяго Рендер) задержала полиция Лос-Анджелеса на церемонии вручения премии «Грэмми» после того, как он получил три награды — за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне «Scientists & Engineers», а также за лучший рэп-альбом Michael, передает The Hollywood Reporter.

Сотрудник службы безопасности Crypto.com Arena, где проходила церемония, сообщил журналу, что Killer Mike был задержан по причине, которая не имеет отношения к премии. Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил только о задержании чернокожего человека, не уточнив его имя. «В настоящее время этого человека допрашивают. Я не могу подтвердить личность человека, пока ему не предъявлено обвинение. Расследование продолжается», — сказал он.

Один из источников The Hollywood Reporter рассказал, что рэпера видели в наручниках, когда его отводили в комнату охраны. По его словам, «это пустяки» и исполнитель может быть освобожден уже сегодня вечером.

66-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» состоялась в ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе. Тревор Ноа вел церемонию четвертый раз подряд.

В главной номинации «Песня года» в этом году победила Билли Айлиш за песню What Was I Made For? , которая звучала в фильме «Барби».

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Killer Mike (Майкл Сантьяго Рендер) дебютировал на записи четвертого альбома Outkast Stankonia (2000), а позже появился в их сингле «The Whole World», также получившем премию «Грэмми». Его дебютный альбом Monster вышел в 2003 году, он получил признание критиков и достиг десятой строчки в Billboard 200. За ним последовали независимые альбомы I Pledge Allegiance to the Grind (2006), I Pledge Allegiance to the Grind II (2008), Pledge (2011) и RAP Music (2012). Однако наибольшего признания он добился благодаря шестому альбому Michael, вышедшему в 2023 году.

Рендер также известен как общественный и политический активист, специализирующийся на таких темах, как социальное неравенство, жестокость полиции и системный расизм. Он вел документальный сериал 2019 года «Триггерное предупреждение с Убийцей Майком» («Trigger Warning with Killer Mike») Netflix о проблемах, затрагивающих чернокожее сообщество. Также читал лекции по аналогичным вопросам в колледжах и университетах и писал статьи для американских изданий.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Грэмми» полиция Лос-Анджелес церемония награждения рэпер США
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