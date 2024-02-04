Трамп рассказал об отказе Израиля участвовать в убийстве Сулеймани

Власти Израиля должны были принять участие в ракетном обстреле, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани в январе 2020 года, но отказались в последний момент, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Израиль должен был принять участие в убийстве Сулеймани вместе с нами. За два дня до этого [власти Израиля] сказали нам: «мы не можем этого сделать». <...> Тогда мы решили сделать это сами», — рассказал Трамп.

Он добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху играл важную роль в планировании убийства Сулеймани. Трамп обвинил погибшего иранского генерала в «ужасных вещах» и смерти большого количества людей, в том числе американских солдат.

Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в том, что теперь Иран «стал очень богатой страной, которая захватывает Ирак», а через 60 дней, по его словам, Тегеран получит ядерное оружие.

Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела рядом с международным аэропортом в Багдаде 3 января 2020 года. Кроме него, погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Удар был нанесен американскими военными, тогда страной управлял Трамп.

Экс-президент, объясняя необходимость операции по устранению иранского генерала, сказал, что Сулеймани был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» и «планировал убить еще больше».