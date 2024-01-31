 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Армия Израиля нашла в грузах агентства ООН оружие

Армия Израиля нашла в грузах обвиненного в связи с ХАМАС агентства БАПОР оружие
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израильская разведка утверждает, что несколько сотрудников БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль. В ЦАХАЛ объявили, что в грузах агентства нашли в том числе взрывчатку и автоматы Калашникова
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что одновременно с рейдом в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа военные обнаружили в грузах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) большое количество оружия, включая взрывные устройства, автоматы Калашникова, заряды для РПГ, магазины для оружия, самодельные взрывные устройства, ручные гранаты. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ. Израильская разведка утверждает, что по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.

Израильские военные в ходе операции провели рейд, целью которого был цех по производству оружия палестинского движения «Исламский джихад» (признано террористическим и запрещено в России). Цех, где изготавливались в том числе ракеты, мины и взрывные устройства, был уничтожен. Военные также обнаружили и уничтожили подземный тоннель.

Финляндия и Великобритания приостановили финансирование БАПОР
Политика
Фото:Hossam Azam / Reuters

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки, шесть сотрудников БАПОР были среди боевиков, убивших 1,2 тыс. человек во время нападения на Израиль, двое помогали похищать людей. Из 12 сотрудников, причастных к атаке, семь работали учителями начальной или средней школы, в том числе математики и арабского языка. По оценке разведки, около 10% из примерно 12 тыс. сотрудников агентства в секторе Газа связаны с ХАМАС или «Исламским джихадом».

После обвинений ряд стран, включая США, Великобританию, Финляндию, Нидерланды, Германию, Италию, Австралию, Канаду и Швейцарию, объявили о приостановке финансирования агентства.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини назвал «крайне безответственными» меры против всей организации из-за обвинений в отношении некоторых лиц. Решение стран, отметил он, ставит под угрозу «продолжающуюся гуманитарную работу во всем регионе, включая и особенно в секторе Газа». Лаззарини при этом заверил, что контракты с заподозренными в поддержке терроризма сотрудниками будут расторгнуты. Любой сотрудник БАПОР, причастный к подобной деятельности, «будет привлечен к ответственности, в том числе посредством уголовного преследования», пообещал он.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ООН ЦАХАЛ оружие ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
NBC узнал о новом предложении ХАМАС по заложникам и перемирию
Политика
ООН проверит возможную причастность своих работников к атаке ХАМАС
Политика
FT узнала об идее Британии дать лидерам ХАМАС уехать из сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 16:54
Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 Политика, 17:59
Госдума одобрила упрощение правил оформления машино-мест в собственность Недвижимость, 17:53
В Севастополе сработала система ПВО Политика, 17:53
Тренер отверг обвинения российской прыгуньи в воду в домогательствах Спорт, 17:51
Делом о депортации участников «Би-2» займется Совбез Таиланда Общество, 17:48
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 17:44
Путин объяснил действия чиновников WADA в отношении России Спорт, 17:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кадры возвращения российских военных из плена ВСУ Политика, 17:37
Путин заявил, что Ил-76 с пленными сбили из американского ЗРК Patriot Политика, 17:37
Офисы криптовалютного проекта Worldcoin в Гонконге подверглись обыскам Крипто, 17:35
В Москве открыли мемориальную доску Владимиру Чурову Политика, 17:35
Ввоз автомобилей через таможни Владивостока увеличился в 1,5 раза Экономика, 17:28
Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная линия с Украиной Политика, 17:27
Минобороны заявило об участии ОАЭ в возвращении пленных с Украины Политика, 17:25