Армия Израиля нашла в грузах агентства ООН оружие

Израильская разведка утверждает, что несколько сотрудников БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль. В ЦАХАЛ объявили, что в грузах агентства нашли в том числе взрывчатку и автоматы Калашникова

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что одновременно с рейдом в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа военные обнаружили в грузах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) большое количество оружия, включая взрывные устройства, автоматы Калашникова, заряды для РПГ, магазины для оружия, самодельные взрывные устройства, ручные гранаты. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ. Израильская разведка утверждает, что по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.

Израильские военные в ходе операции провели рейд, целью которого был цех по производству оружия палестинского движения «Исламский джихад» (признано террористическим и запрещено в России). Цех, где изготавливались в том числе ракеты, мины и взрывные устройства, был уничтожен. Военные также обнаружили и уничтожили подземный тоннель.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки, шесть сотрудников БАПОР были среди боевиков, убивших 1,2 тыс. человек во время нападения на Израиль, двое помогали похищать людей. Из 12 сотрудников, причастных к атаке, семь работали учителями начальной или средней школы, в том числе математики и арабского языка. По оценке разведки, около 10% из примерно 12 тыс. сотрудников агентства в секторе Газа связаны с ХАМАС или «Исламским джихадом».

После обвинений ряд стран, включая США, Великобританию, Финляндию, Нидерланды, Германию, Италию, Австралию, Канаду и Швейцарию, объявили о приостановке финансирования агентства.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини назвал «крайне безответственными» меры против всей организации из-за обвинений в отношении некоторых лиц. Решение стран, отметил он, ставит под угрозу «продолжающуюся гуманитарную работу во всем регионе, включая и особенно в секторе Газа». Лаззарини при этом заверил, что контракты с заподозренными в поддержке терроризма сотрудниками будут расторгнуты. Любой сотрудник БАПОР, причастный к подобной деятельности, «будет привлечен к ответственности, в том числе посредством уголовного преследования», пообещал он.