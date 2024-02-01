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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль не подтвердил сообщения о новой сделке с ХАМАС

Советник премьера Израиля: страна не знает о новой сделке по прекращению огня
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Катар не уведомлял Израиль о возможной сделке по прекращению огня в секторе Газа, у властей нет информации на этот счет, сообщил РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Несмотря на появившиеся ранее сообщения, на данный момент Израиль не получил от Катара никаких официальных сообщений по поводу намечающейся сделки по прекращению огня в Газе. Как только такие данные поступят, они будут обсуждаться военно-политическим кабинетом», — сказал он.

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Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид Аль-Ансари сообщил, что Израиль, как и ХАМАС, предварительно дал согласие на введение режима прекращения огня в секторе Газа. При этом палестинский чиновник в беседе с The Jerusalem Post допустил, что стороны не достигнут решающего соглашения.

Катар играет на переговорах роль посредника. Как сообщил изданию собеседник, на переговорах в Париже между Катаром, Египтом и Израилем обсуждалось 40-дневное прекращение огня, во время которого ХАМАС должен освободить еще более 100 заложников. Следующий этап должен предусматривать освобождение израильских солдат и передачу тел погибших заложников.

Предложение о прекращении огня было подготовлено главами разведок США, Израиля и Египта, а также премьером Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани в ходе переговоров 28 января. The Wall Street Journal писала, что предложение предусматривает освобождение всех 132 израильских заложников в три этапа и шестинедельное перемирие на первом из них.

По данным Associated Press, первый этап продлится 30 дней, за которые ХАМАС должен будет отпустить женщин, детей, стариков и раненых. В это же время стороны должны будут согласовать условия второго этапа прекращения огня. В его рамках, как ожидается, будут освобождены израильские мужчины — солдаты и гражданские лица. Сделка также включает пропуск Израилем больших объемов гуманитарной помощи в сектор Газа, писало издание.

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Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа Катар прекращение огня
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