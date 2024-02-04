Пасечник: в ЛНР 4 февраля объявлен траур по погибшим при обстреле Лисичанска

В ЛНР объявили траур по погибшим при обстреле Лисичанска

В Луганской народной республике (ЛНР) 4 февраля объявлено днем траура по погибшим в результате удара по Лисичанску, сообщил в телеграм-канале глава региона Леонид Пасечник.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Лисичанск попал под обстрел накануне. Как уточнили в военной комендатуре ЛНР, это произошло около 14:20 мск. Под удар попало здание местной пекарни, как сообщили в СК, по предварительным данным, ее обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате удара двухэтажное здание обрушилось, по последним данным, погибли 28 человек. Еще десятерых пострадавших достали из-под завалов и передали медикам.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала удар по пекарне терактом. Киев на обвинения Москвы пока не ответил.