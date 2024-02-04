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Военная операция на Украине ,  
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Из-под обломков пекарни в Лисичанске достали тела 20 погибших

МЧС: из-под обломков пекарни в Лисичанске после удара ВСУ извлекли 20 тел
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее МЧС сообщало о 15 погибших. Еще десять человек были спасены из-под обломков и переданы медикам. По предварительным данным СК, удар по пекарне был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS

Из-под обломков пекарни в Лисичанске достали тела 20 погибших
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В Лисичанске из-под завалов после удара по пекарне извлекли тела 20 погибших, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

«Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало о 15 погибших. Еще десять человек были спасены из-под обломков и переданы медикам.

Число жертв удара по пекарне в Лисичанске возросло до 15
Политика

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что под завалами пекарни в Лисичанске, которую обстреляли украинские военные, могут находиться до нескольких десятков мирных жителей.

Как уточнили «РИА Новости» в военной комендатуре ЛНР, удар был нанесен в 14:20 мск. По предварительным данным СК, пекарню обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам замглавы ГУ МЧС по ЛНР Романа Кочетова, двухэтажное здание обрушилось.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел пекарни терактом, который стал «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза».

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Елена Чернышова
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