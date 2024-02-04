Из-под обломков пекарни в Лисичанске достали тела 20 погибших

МЧС: из-под обломков пекарни в Лисичанске после удара ВСУ извлекли 20 тел

Ранее МЧС сообщало о 15 погибших. Еще десять человек были спасены из-под обломков и переданы медикам. По предварительным данным СК, удар по пекарне был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS

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В Лисичанске из-под завалов после удара по пекарне извлекли тела 20 погибших, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

«Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало о 15 погибших. Еще десять человек были спасены из-под обломков и переданы медикам.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что под завалами пекарни в Лисичанске, которую обстреляли украинские военные, могут находиться до нескольких десятков мирных жителей.

Как уточнили «РИА Новости» в военной комендатуре ЛНР, удар был нанесен в 14:20 мск. По предварительным данным СК, пекарню обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. По словам замглавы ГУ МЧС по ЛНР Романа Кочетова, двухэтажное здание обрушилось.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел пекарни терактом, который стал «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза».