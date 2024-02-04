США сорвали пуск шести противокорабельных ракет хуситов

Американские военные нанесли удар по шести противокорабельным ракетам хуситов на территории Йемена, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети X.

«Около 19:20 по времени Саны (совпадает с мск. — РБК) силы СЕНТКОМ в целях самообороны нанесли удары по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, которые готовились к пуску по судам в Красном море», — говорится в сообщении.

В Пентагоне уточнили, что крылатые ракеты были обнаружены на подконтрольных хуситам территориях. Американские военные сочли, что они представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе.

Позже йеменский телеканал Al Masirah сообщил, что США и Великобритания атаковали южную часть столицы страны Саны. Ранее 3 февраля канал передавал, что союзники нанесли три авиаудара по восточной части города Саада.

США также ударили по противокорабельному вооружению хуситов 27 января. Тогда американские военные сорвали пуск ракеты, которая, по данным Пентагона, представляла угрозу коммерческим судам в Красном море.

В середине ноября 2023 года движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет атаковать связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Тем не менее нападения стали совершаться на коммерческие суда, не имеющие отношения к Израилю. Из-за ударов хуситов многие крупные компании, среди которых BP Plc, MSC, Moller-Maersk Group, исключили Красное море из маршрутов своих кораблей.

В декабре Вашингтон объявил начало операции «Страж процветания», в качестве цели которой было заявлено обеспечение безопасного судоходства в Красном море. 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене.

С тех пор коалиция неоднократно атаковала территорию Йемена, последний раз союзники обстреливали страну 31 января, передавал телеканал Al Masirah. Последняя официально подтвержденная атака была 24 января, тогда США уничтожили две противокорабельные ракеты, которые были готовы к пуску в южную часть Красного моря.

Тем не менее хуситы продолжают атаковать корабли. 1 февраля их нападению подвергся контейнеровоз, следовавший под флагом Либерии. По нему выпустили две баллистические ракеты, экипаж и само судно не пострадали.