Замглавы МИД Руденко посетил Южную Корею и обсудил ситуацию на Украине

Замглавы российского МИДа по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко посетил Южную Корею, где провел серию переговоров с южнокорейскими дипломатами. Обсуждались в том числе ситуация на Корейском полуострове, Украина и другие вопросы, сообщил МИД республики.

Руденко 2 февраля встретился с заместителем министра иностранных дел страны Чон Бён Воном. Как сообщили в южнокорейском МИДе, дипломаты обсудили «неурегулированные вопросы между двумя странами, а также международную обстановку», в том числе ситуацию на Украине.

Южнокорейская сторона «донесла до [Москвы] серьезную позицию относительно военного сотрудничества между Россией и КНДР», призвала российскую сторону «действовать ответственно», и попросила о сотрудничестве, чтобы законные права и интересы южнокорейских компаний и граждан в стране не нарушались, отметили в ведомстве.

Также Руденко встретился с первым замглавы южнокорейского МИДа Ким Хон Гюном и провел консультации со спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ким Гоном.

Визит проходил на фоне недавнего обострения отношений между странами: 3 февраля посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева вызвали в МИД страны из-за слов официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

31 января президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что КНДР является единственной страной в мире, которая законодательно закрепила возможность превентивного применения ядерного оружия на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. Захарова назвала эти слова «откровенно тенденциозными».

Дипломат также добавила, что высказывания южнокорейского президента «призваны затушевать агрессивные планы в отношении КНДР» и «выглядят особенно одиозно на фоне происходящего на Корейском полуострове».

Южнокорейский МИД выразил Зиновьеву протест из-за этих слов. Посол, в свою очередь, пообещал передать позицию Сеула российской стороне. Он обратил внимание Чон Бён Вона на тиражирование «неприемлемых сообщений» о военной операции на Украине в южнокорейских СМИ.

Россия отвергает обвинения в военном сотрудничестве с КНДР. В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков «оставил без комментариев» заявления Белого дома о возможном использовании Россией поставленных КНДР ракет на Украине.