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Замглавы МИД Руденко посетил Южную Корею и обсудил ситуацию на Украине

Замглавы МИД России Руденко посетил Южную Корею и обсудил ситуацию на Украине

Замглавы российского МИДа по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко посетил Южную Корею, где провел серию переговоров с южнокорейскими дипломатами. Обсуждались в том числе ситуация на Корейском полуострове, Украина и другие вопросы, сообщил МИД республики.

Руденко 2 февраля встретился с заместителем министра иностранных дел страны Чон Бён Воном. Как сообщили в южнокорейском МИДе, дипломаты обсудили «неурегулированные вопросы между двумя странами, а также международную обстановку», в том числе ситуацию на Украине.

Южнокорейская сторона «донесла до [Москвы] серьезную позицию относительно военного сотрудничества между Россией и КНДР», призвала российскую сторону «действовать ответственно», и попросила о сотрудничестве, чтобы законные права и интересы южнокорейских компаний и граждан в стране не нарушались, отметили в ведомстве.

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Также Руденко встретился с первым замглавы южнокорейского МИДа Ким Хон Гюном и провел консультации со спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ким Гоном.

Визит проходил на фоне недавнего обострения отношений между странами: 3 февраля посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева вызвали в МИД страны из-за слов официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

31 января президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что КНДР является единственной страной в мире, которая законодательно закрепила возможность превентивного применения ядерного оружия на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. Захарова назвала эти слова «откровенно тенденциозными».

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Дипломат также добавила, что высказывания южнокорейского президента «призваны затушевать агрессивные планы в отношении КНДР» и «выглядят особенно одиозно на фоне происходящего на Корейском полуострове».

Южнокорейский МИД выразил Зиновьеву протест из-за этих слов. Посол, в свою очередь, пообещал передать позицию Сеула российской стороне. Он обратил внимание Чон Бён Вона на тиражирование «неприемлемых сообщений» о военной операции на Украине в южнокорейских СМИ.

Россия отвергает обвинения в военном сотрудничестве с КНДР. В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков «оставил без комментариев» заявления Белого дома о возможном использовании Россией поставленных КНДР ракет на Украине.

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МИД Южная Корея визит Андрей Руденко Украина КНДР
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