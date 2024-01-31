Al Masirah: США и Британия нанесли удар по городу на севере Йемена

США и Британия нанесли удар по городу на севере Йемена

Вид на город Саада (Фото: Bernard Gagnon / Wikimedia Commons)

США и Великобритания нанесли удар по городу Саада на северо-западе Йемена, сообщает местный телеканал Al Masirah.

Сообщение об атаке появилось в 18:14 мск.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в ночь на 12 января. Американский президент Джо Байден назвал удары по объектам повстанцев ответом на их «безрассудные нападения» на суда в Красном море.

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с ноября 2023 года. Движение назвало это ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа.