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Война с хуситами ,  
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США и Британия нанесли удар по городу на севере Йемена

Al Masirah: США и Британия нанесли удар по городу на севере Йемена
Сюжет
Война с хуситами
Вид на город Саада
Вид на город Саада (Фото: Bernard Gagnon / Wikimedia Commons)

США и Великобритания нанесли удар по городу Саада на северо-западе Йемена, сообщает местный телеканал Al Masirah.

Сообщение об атаке появилось в 18:14 мск.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в ночь на 12 января. Американский президент Джо Байден назвал удары по объектам повстанцев ответом на их «безрассудные нападения» на суда в Красном море.

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с ноября 2023 года. Движение назвало это ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа.

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Предыдущая атака США по позициям хуситов в Йемене произошла 24 января. Американские военные нанесли удары по объектам повстанцев и уничтожили две противокорабельные ракеты, нацеленные в южную часть Красного моря и готовые к запуску, сообщало Центральное командование США.

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