В парламенте Венгрии заявили о планах на Закарпатье в случае поражения Украины

В парламенте Венгрии заявили о планах на Закарпатье при поражении Украины

Ласло Тороцкаи (Фото: Tamas Kovacs / EPA / ТАСС)

Венгрия будет претендовать на территории Закарпатья, если в результате российской военной операции государственность Украины перестанет существовать, заявил лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, сообщает Hirado.hu.

Политик отметил, что Венгрия может претендовать на территории Закарпатской области Украины, так как является единственной страной, которая представляет венгерскую нацию.

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. В 1939 году венгерские войска заняли регион, который на тот момент входил в Чехословакию. В 1945 году по итогам войны в Москве было подписано соглашение о переходе Закарпатья в состав Украинской ССР. По данным венгерских властей, сейчас в Закарпатской области Украины проживают 150 тыс. венгров.

Тороцкаи подчеркнул, что выступает за немедленное прекращение огня, мир и урегулирование конфликта между Россией и Украиной путем переговоров.

Ультраправая партия «Наша Родина» по итогам выборов 2022 года получила шесть мест в парламенте Венгрии из 199.

После начала военной операции, в марте 2022 года, вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила власти Венгрии в попытках добиться перехода Закарпатья под свой контроль. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Будапешт готов, если понадобится, принять меры для спасения и защиты венгров, живущих в Закарпатской области.