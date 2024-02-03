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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны Британии призвал не допустить победы России на Украине

Глава Минобороны Шэппс призвал не допустить победы России на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Грант Шэппс
Грант Шэппс (Фото: Anna Gordon / Reuters)

Международное сообщество не должно позволить президенту России Владимиру Путину одержать победу в конфликте на Украине. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс в соцсети X.

«Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», — написал он.

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Лидеры стран ЕС на саммите 1 февраля согласовали долгосрочную финансовую помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС. «Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», — сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

В итоговом документе после саммита страны ЕС заявили, что €33 млрд Украина получит в виде кредитов, €17 — в форме безвозвратной поддержки. Для получения помощи украинские власти должны соблюдать демократические принципы и права человека.

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Минобороны Великобритания Владимир Путин
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