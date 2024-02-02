МИД Украины потребовал от телеканала ZDF объяснить репортаж из Мариуполя

МИД Украины потребовал от ZDF объяснить репортаж из Мариуполя

Вид на одну из улиц в Мариуполе (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

МИД Украины просит немецкий телеканал ZDF дать объяснение репортажу из Мариуполя, заявил официальный представитель ведомства Олег Николенко в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, визит главы московского бюро ZDF в Мариуполь «без согласия Украины» нарушает законодательство страны.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года. Город в составе ДНР вошел в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Власти Украины не признают это решение.

«Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение украинского законодательства может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине», — написал Николенко.

28 января на ZDF вышел репортаж из Мариуполя корреспондента Армина Керпера. Немецкое издание Focus пишет, что Керпер говорил в выпуске о «значительной реконструкции», которая прошла в городе, в частности о строительстве российскими властями новых школ.

Как пишет Focus, репортаж ZDF сразу после появления подвергся критике со стороны западных экспертов и журналистов. Критики отмечали, что попасть в Мариуполь корреспондент мог «только с помощью России», а это будет иметь последствия для работы телеканала на Украине.