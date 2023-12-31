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Военная операция на Украине ,  
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Немецкий телеканал сообщил, что его команда попала под обстрел в Харькове

Сюжет
Военная операция на Украине
Сотрудники ZDF и их переводчица были в отеле Kharkiv Palace в Харькове во время удара. Минобороны России назвало целью иностранных наемников, а также сотрудников ГУР и бойцов ВСУ, причастных к обстрелу Белгорода
Фото: Виталий Гнидый / Reuters
Фото: Виталий Гнидый / Reuters

Команда немецкого телеканала ZDF попала под обстрел в Харькове, пострадала переводчица, сообщается на сайте канала.

Журналисты находились в гостиничном комплексе Kharkiv Palace, говорится в заявлении канала. У пострадавшей переводчицы зафиксировали переломы.

Фото: Yan Dobronosov / Reuters
Фото: Yan Dobronosov / Reuters
Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Минобороны России 31 декабря сообщило о ракетном ударе по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас». В ведомстве заявили, что в здании находились до 200 иностранных наемников, в результате удара погибли сотрудники Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины, участвовавшие в планировании и осуществлении обстрела Белгорода 30 декабря.

Белгород подвергся обстрелу днем 30 декабря. По данным Минздрава, в результате ударов погибли 24 человека, еще 107 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети. В Минобороны России заявили, что ВСУ использовали ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением и снаряды РСЗО Vampire чешского производства.

Белгород после обстрела. Фотографии
Фотогалерея 

Вечером того же дня глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил о взрывах в городе и повреждении инфраструктуры. Утром 31 декабря украинская полиция заявила, что пострадали 28 человек.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Харьков журналисты Военная операция на Украине СМИ Германия
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