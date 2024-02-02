Путин рассказал, в каком случае Россия стала бы никому не нужной
Россия превратилась бы в «дряхлую» и «никому не нужную» страну, если бы не защищала «своих людей» в Крыму и новых регионах, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы» в Туле.
«Если мы ничего не будем делать, если мы не будем защищать наших людей на Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии, [если] бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому не нужную страну», — сказал президент (цитата по ТАСС).
При этом Путин отметил, что именно в самодостаточности страны проявляется ее суверенитет. Если бы Россия была несамодостаточной, то, по словам президента, остальные страны «поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи».
Ранее в январе Путин во время встречи с жителями Анадыря заявил, что важнейшим результатом 2023 года для России стала демонстрация ее самодостаточности. «Главное, что мы показали сами себе и всему миру, — это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова», — подчеркнул тогда президент.
В декабре Путин в ходе подведения итогов года назвал главной задачей России обеспечение суверенитета, а также прав и свобод своих граждан.
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