Путин назвал демонстрацию самодостаточности России главным итогом года

Путин: Россия показала всему миру свою самодостаточность во всех смыслах слова

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Владимир Путин заявил, что Россия показала себя самодостаточной страной и это стало важнейшим результатом 2023 года. Об этом он сказал во время встречи с жителями Анадыря.

«Главное, что мы показали сами себе и всему миру, — это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. (...) Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года», — сказал президент (цитата по ТАСС).

10 января президент впервые посетил Чукотку. Эта региональная поездка Путина стала первой в 2024 году. Причину своего визита президент описал словами «один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать».

Путин еще в 2017 году рассказывал о желании посетить Чукотку. По его словам, регион обладает перспективными направлениями работы, в том числе связанными с добычей полезных ископаемых.