Путин заявил о необходимости «прикрыть» границу с Украиной
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Все для Победы» в Туле заявил о необходимости защитить границу и гражданские объекты России от действий Украины.
«Мы видим, как ведет себя эта власть [на Украине] — бьет по гражданским объектам. Их прикрывать нужно, и границу нужно прикрывать», — сказал он, добавив, что также необходима защита объектов российской инфраструктуры.
Глава государства также заявил о высокой востребованности ракетных комплексов «Панцирь» в зоне военной операции на Украине. Он также сравнил спрос на них на международном рынке с «горячими пирожками».
«Панцири» в высшей степени востребованы. Надо сказать, что они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки, только давай», — заявил Путин.
Глава государства отметил хорошие темпы развития и качество работы оборонно-промышленного комплекса России. По его словам, за последние два года в этой сфере были созданы 520 тыс. новых рабочих мест. Всего в России существует 6 тыс. таких предприятий и 10 тыс. связанных с ними организаций, на которых трудоустроены 3,5 млн человек.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, после выступления на форуме в Туле Путин посетит медицинский центр, где проведет совещание по программе развития борьбы с онкологическими заболеваниями.
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