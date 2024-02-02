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Путин призвал восстанавливать советские трудовые ордена

Путин: в России необходимо восстанавливать советские трудовые ордена
Орден Трудового Красного Знамени
Орден Трудового Красного Знамени (Фото: А. Свердлов / РИА Новости)

В России нужно восстанавливать советские трудовые государственные награды, такие как орден Трудового Красного Знамени, заявил президент Владимир Путин, сообщает «РИА Новости».

«В советское время, вы знаете, были ордена, которыми отмечали людей за трудовую доблесть, орден Трудового Красного Знамени и много других поощрений. Отчасти, конечно, это нужно восстанавливать, особенно сегодня, когда это так нужно, так востребовано», — сказал президент во время встречи с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.

Накануне, 1 февраля, Путин подписал указ об учреждении в России ордена «За доблестный труд». Орден будут вручать за заслуги в деятельности, способствующей развитию экономического и оборонного потенциала или росту конкурентоспособности российской экономики. Награда стала шестой по старшинству среди российских орденов: до нее идут ордена Андрея Первозванного, святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством», святой великомученицы Екатерины и Гагарина.

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Орден Трудового Красноего Знамени был учрежден в 1920 году в РСФСР, в 1928-м — во всем Советском Союзе. Награда присуждалась за отличия в трудовой деятельности, в том числе в области производства, науки, культуры, литературы, искусства.

Весной 2023 года Путин учредил орден Гагарина, который выдается за заслуги в космической отрасли, а также медаль «За храбрость» — ее присуждают за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов».

Летом президент также ввел почетное звание заслуженного работника оборонно-промышленного комплекса.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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