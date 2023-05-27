Путин утвердил орден Гагарина
В России появился новый орден Гагарина, который будут вручать космонавтам, ученым и инженерам, работающим в области ракетостроения. Указ об учреждении ордена опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, орденом награждаются:
- успешное выполнение пилотируемого космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства;
- за выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета, программы космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства;
- за выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности.
- за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований;
- за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.
Также орденом могут наградить иностранцев за эффективное сотрудничество с Россией в области исследования и использования космического пространства.
Материал дополняется