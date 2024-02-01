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Путин учредил орден «За доблестный труд»

Владимир Путин учредил новый орден «За доблестный труд»
Орден «За доблестный труд» будут вручать тем, кто уже имеет госнаграды, за заслуги в деятельности, способствующей развитию экономического и оборонного потенциала или росту конкурентоспособности российской экономики
Орден &laquo;За доблестный труд&raquo; с оборотной стороной
Орден «За доблестный труд» с оборотной стороной (Фото: pravo.gov.ru)

В России учредили орден «За доблестный труд», соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на портале опубликования правовых актов.

Согласно документу награду будут выдавать:

  • за большие заслуги в трудовой (служебной) деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России;
  • высокопроизводительный труд на предприятиях, в организациях и учреждениях, способствующий повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики, а также различных видов продукции;
  • большие заслуги в области государственного строительства, научно-технологического развития России и за эффективное решение социально значимых задач.

Этот орден могут выдавать, как правило, при условии, что у гражданина уже есть другие госнаграды, отмечается в указе. Награда будет считаться шестой по старшинству среди российских орденов: до нее идут ордена Андрея Первозванного, святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством», святой великомученицы Екатерины и Гагарина. При ношении новый знак отличия следует размещать на левой стороне груди вслед за орденом Гагарина.

Путин учредил медаль «За храбрость»
Политика
Владимир Путин

Весной прошлого года президент учредил орден Гагарина, который выдается за заслуги в космической отрасли, а также медаль «За храбрость» — ее могут выдавать как россиянам, так и иностранцам и лицам без гражданства за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов».

Летом 2023 года Путин также ввел почетное звание заслуженного работника оборонно-промышленного комплекса. Его присваивают тем, кто имеет заслуги в разработке или создании современных образцов вооружения или военной техники, выполняет производственные задания с опережением графика или участвует в разработке мер, направленных «на обеспечение устойчивого инновационного развития» ОПК.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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