Путин учредил орден «За доблестный труд»
В России учредили орден «За доблестный труд», соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на портале опубликования правовых актов.
Согласно документу награду будут выдавать:
- за большие заслуги в трудовой (служебной) деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России;
- высокопроизводительный труд на предприятиях, в организациях и учреждениях, способствующий повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики, а также различных видов продукции;
- большие заслуги в области государственного строительства, научно-технологического развития России и за эффективное решение социально значимых задач.
Этот орден могут выдавать, как правило, при условии, что у гражданина уже есть другие госнаграды, отмечается в указе. Награда будет считаться шестой по старшинству среди российских орденов: до нее идут ордена Андрея Первозванного, святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством», святой великомученицы Екатерины и Гагарина. При ношении новый знак отличия следует размещать на левой стороне груди вслед за орденом Гагарина.
Весной прошлого года президент учредил орден Гагарина, который выдается за заслуги в космической отрасли, а также медаль «За храбрость» — ее могут выдавать как россиянам, так и иностранцам и лицам без гражданства за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов».
Летом 2023 года Путин также ввел почетное звание заслуженного работника оборонно-промышленного комплекса. Его присваивают тем, кто имеет заслуги в разработке или создании современных образцов вооружения или военной техники, выполняет производственные задания с опережением графика или участвует в разработке мер, направленных «на обеспечение устойчивого инновационного развития» ОПК.
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