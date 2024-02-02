Путин наградил первым орденом «За доблестный труд»

Рабочие предприятия «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н.Ганичева» (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Президент России Владимир Путин впервые подписал указ о награждении орденом «За доблестный труд»: его получил коллектив тульского оборонного предприятия «Сплав». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала Российской Федерации наградить орденом «За доблестный труд» коллектив акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сплав» имени А.Н.Ганичева», Тульская область», — говорится в указе.

Научно-производственное объединение «Сплав» имени Ганичева — головное предприятие-разработчик реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Завод был основан в 1945 году, он входит в состав государственной корпорации «Ростех». Во время военной операции применяются разработки «Сплава»: реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», а также системы дистанционного минирования «Земледелие».

Путин учредил орден «За доблестный труд» 1 февраля. Согласно указу, его выдают за трудовую деятельность, укрепляющую экономический и оборонный потенциал России, работу на предприятиях, которая повышает конкурентоспособность российской экономики, большие заслуги в области государственного строительства, научно-технологического развития России, а также за эффективное решение социально значимых задач.

Награда дается, как правило, при условии, что у получателя уже есть другие госнаграды. Новый орден занял шестое место по старшинству в системе российских государственных наград: перед ним идут ордена Андрея Первозванного, Святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством», Святой Великомученицы Екатерины и Гагарина. При ношении новый знак отличия следует крепить на левой стороне груди вслед за орденом Гагарина.