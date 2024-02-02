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Два депутата отозвали подписи под проектом о призыве 50-летних мигрантов

Два депутата отозвали подписи под проектом о призыве 50-летних мигрантов
Авторами законопроекта о призыве на воинскую службу вплоть до 50 лет тех, кто получил российское гражданство, выступили три депутата. Сняли свои подписи единороссы Бородай и Шеремет, пока оставил Журавлев от ЛДПР
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Два депутата Госдумы от «Единой России» — Александр Бородай и Михаил Шеремет — отозвали свои подписи под законопроектом о повышении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство.

Сейчас в карточке законопроекта среди авторов указан только депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев. «Снятие инициатором своей фамилии с законопроекта (Депутаты ГД А. Ю. Бородай; М. С. Шеремет)», — указано в карточке.

Законопроект появился в думской базе накануне, 1 февраля. В пояснительной записке к нему сказано, что сейчас, «как показывает практика», уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» (сейчас — 30 лет) и только после этого получают российский паспорт. Авторы проекта подчеркивали, что каждый россиянин «обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям отозвать законопроект, поскольку «такие темы» нужно сначала всесторонне обсуждать.

Как сообщил «РИА Новости» еще один автор законопроекта депутат ГД от ЛДПР Алексей Журавлев, парламентарии готовы к уточнению инициативы в юридическом плане.

Володин предложил депутатам отозвать проект о призыве 50-летних мигрантов
Политика
Вячеслав Володин

Авторы законопроекта упоминали полицейский рейд, проведенный в августе 2023 года в Санкт-Петербурге. Тогда в военкоматы для постановки на воинский учет доставили около 100 выходцев из других стран, получивших российские паспорта. Подобные рейды проходили и в других регионах. Например, в Башкирии в прошлом году следователи и сотрудники военкоматов искали недавно получивших гражданство лиц, в ноябре-декабре на учет поставили 111 мигрантов. В Рязани в декабре повестки мигрантам раздавали на оптовом рынке.

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