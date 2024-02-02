Володин предложил депутатам отозвать проект о призыве 50-летних мигрантов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал непроработанным вопрос об увеличении призывного возраста до 50 лет для тех, кто получил гражданство России. Он сказал «РИА Новости», что депутатам, которые внесли законопроект, предложат отозвать его.
«Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — заявил он агентству.
Авторы документа — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»). Поправки предлагается внести в часть 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
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