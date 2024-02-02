В Аргентине обстреляли резиновыми пулями протестующих против реформ Милея

Оппозиция попросила полицейских не применять силу против протестующих и обвинила министра обороны Патрисию Буллрич в попытке создать в Аргентине диктатуру

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Во время протестов у площади Конгресса в Аргентине полицейские обстреляли митингующих резиновыми пулями, заявил бывший депутат и лидер Левого фронта Николас дель Каньо, выступая перед демонстрантами.

Сотни протестующих второй день подряд собираются у здания конгресса Аргентины, выступая против реформ президента Хавьера Милея. Митинг идет на фоне дебатов в конгрессе о делегировании законодательных полномочий президенту и реформах, которые предложил Милей. Большинство конгрессменов отказались объявить перерыв до нормализации обстановки.

Член Палаты представителей дель Каньо заявил, что представители Левого фронта просят полицию не применять силу к протестующим. «Не подавляйте [волю] людей, не пускайте слезоточивый газ. <...> Жандармерия заявила, что нельзя проводить уличные протесты, а мы протестуем против этого закона, который задевает множество людей», — отметил дель Каньо.

Он обвинил министра безопасности Патрисию Буллрич в попытке создать диктатуру в Аргентине, уточнив, что по демонстрантам стреляли резиновыми пулями и среди митингующих есть раненые.

Всеобщая конфедерация труда, проводящая забастовку против реформ Милея, обвинила Буллрич в развертывании федеральных сил против аргентинцев. Как заявили члены конфедерации в X (Twitter), министр безопасности пытается «скрыть то, насколько действительно важна законодательная дискуссия».

По данным La Nacion, помимо слезоточивого газа и резиновых дубинок, полиция применила водометы для разгона протестующих с площади Конгресса по приказу Буллрич. После этого депутаты-оппозиционеры вышли на улицы и присоединились к митингу.

В декабре 2023 года Милей утвердил 300 экономических реформ в Аргентине. Среди них — отмена правил, препятствующих приватизации публичных компаний, и закон об аренде, запрещающий сдавать квартиры на срок менее трех лет. Президент подчеркнул, что подписанный указ — «первый шаг» в запланированных им реформах.

В связи с протестами президент пообещал не отступать от предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны, контролируемую государством. Он подчеркнул, что «ответов ждут 47 млн человек».