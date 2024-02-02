Яйца из Турции и Азербайджана не попали в российские торговые сети
Яйца из Турции, Белоруссии и Азербайджана не попали на полки магазинов российских торговых сетей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Руспродсоюз.
В основном яйца из других стран отправили на переработку. Изданию рассказали, что такая продукция часто используется на производстве и для изготовления кондитерских товаров.
Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов отметил, что импорт яиц дает дополнительное предложение товара, но, по большей части, в отрасли все остается без положительных изменений.
«Продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков <...> не ниже российских даже при нулевой пошлине», — добавил Леонов.
Зампред правления Руспродсоюза добавил, что заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями помогло обеспечить стабильность цен на рынке больше, чем дополнительный импорт. На данный момент ведомство фиксирует снижение розничных цен.
Цены на яйца ощутимо выросли осенью 2023 года. К середине декабря (с начала 2023 года) увеличение цены по стране составило 46,2%. Для исправления ситуации власти приняли решение увеличить производство яиц внутри страны и обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Азербайджан и Турция поставили в Россию партии куриных яиц.
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