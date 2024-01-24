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Росстат зафиксировал падение цен на яйца вторую неделю подряд

Росстат: за дне недели куриные яйца в России подешевели на 1,6%
Рост цен на яйца продолжался с июня, пока на прошлой неделе Росстат не отчитался о снижении цен на 0,2%. За неделю с 16 по 22 января цены снизились еще на 1,41%. Путин называл причиной роста цен «сбой в работе правительства»
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Цены на куриные яйца в России с 16 по 22 января 2024 года снизились на 1,41%, следует из данных Росстата. Впервые цены на яйца в 2024 году перешли от роста к снижению за неделю с 10 по 15 января (минус 0,2%). До этого яйца последний раз дешевели в июне прошлого года

Среди других подешевевших за последнюю неделю продуктов — мясо кур (минус 0,8%), помидоры (минус 0,4%), свинина (минус 0,3%), сахар-песок и крупа гречневая (минус 0,2%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (минус 0,1%).

В то же время белокочанная капуста подорожала на 2,8%, морковь — на 1,9%, бананы — на 1,7%, свекла столовая — на 1,5%, репчатый лук — на 1,1%, огурцы и яблоки — на 1%, сливочное масло и черный чай — на 0,5%, творог и поваренная соль — на 0,4%.

Путин рассказал, почему выросли цены на яйца
Бизнес
Фото:Николай Титов / Russian Look / Global Look Press

Ощутимый рост цен на яйца фиксируется с осени. К середине декабря (с начала 2023 года) увеличение цены по стране составило 46,2%, указывал Росстат. Президент Владимир Путин объяснял рост цен тем, что «вовремя не открыли импорт пошире». По его мнению, «видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают». Глава государства извинился за подорожание и назвал ситуацию сбоем в работе правительства.

Для исправления ситуации власти приняли решение увеличить производство яиц внутри страны и обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Азербайджан и Турция поставили в Россию партии куриных яиц.

Росптицесоюз, который объединяет около 250 предприятий, составляющих 80% рынка мяса птицы и яиц, отмечал, что поставки яиц из-за границы при нынешних объемах не приведут к снижению цен и другим позитивным эффектам.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
куриные яйца яйца Росстат снижение цен
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