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Военная операция на Украине ,  
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Описавший бункер биограф Зеленского заявил, что никогда там не был

Биограф Саймон Шустер: я никогда не был в бункере Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине

Иностранцам запретили входить в бункер президента Украины Владимира Зеленского, рассказал журналист Time, биограф украинского лидера Саймон Шустер изданию «Украинская правда». Ранее он описал обстановку в подземном укрытии Зеленского.

« Я не был в бункере и нигде — ни в книге, ни в статьях, ни в интервью — не утверждал, что там был. <...> Это все основывается на моих интервью с президентом и другими людьми, которые там жили и работали», — сказал Шустер.

Биограф отметил, что служба охраны исключила его появление в бункере — иностранцев пускать строго запрещено, поэтому ему пришлось описывать обстановку с чужих слов.

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Владимир Зеленский и Валерий Залужный (справа)

В январе вышла книга Шустера The Showman, в которой он описал жизнь Зеленского в бункере в первые месяцы после начала военной операции на Украине. Журналист рассказал, что убежище находится под президентской резиденцией в Киеве.

Ночи в бункере для Зеленского были наиболее тяжелыми: его кровать была «едва достаточно широкой, чтобы ворочаться», а «жужжание его телефона» почти не прекращалось. В убежище практически не было еды: на общей кухне были «мясные консервы с черствым хлебом», а на встречах с министрами раздавали сладости. Один из них признался, что «несколько дней жил на шоколаде».

Со временем в бункере начала появляться горячая еда, стол для пинг-понга и гантели, алкоголь. Так, Зеленский и его команда сохраняли запас спиртного даже после того, как правительство Украины запретило его продажу. «Время от времени он наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за едой», — написал Шустер.

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В феврале 2023 года The Sunday Times сообщила, что первые два месяца военных действий Зеленский и его команда жили в бункере. Президент периодически выходил, чтобы показать украинцам, что он не сбежал. Те, кто жил вместе с Зеленским в убежище, должны были подписать бумагу о неразглашении — им запретили рассказывать о местонахождении бункера, удобствах в нем и даже еде.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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