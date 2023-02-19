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Sunday Times узнала о двух месяцах работы Зеленского из бункера

Sunday Times: Зеленский находился в бункере первые два месяца после начала операции России
После начала российской военной операции планировалось, что Зеленский будет находится в бункере неделю, но в результате он пробыл там два месяца, сообщила корреспондент The Sunday Times Кэролайн Уиллер
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский и руководство Украины после начала военной операции России в феврале 2022 года сразу перевели в подземный бункер, пишет The Sunday Times со ссылкой на неназванного источника в украинском правительстве.

Изначальный план предусматривал, что работа из убежища продолжится около недели, однако позже его изменили, рассказал собеседник издания. В первые два месяца боевых действий Зеленский и его команда большую часть времени находились под землей, но президент периодически выходил, чтобы показать украинцам, что он не сбежал, рассказывает источник.

Те, кто вместе с президентом жил в бункере, должны были подписать бумагу о неразглашении, которая запрещает рассказывать о местонахождении убежища, удобствах в нем и даже еде, которой там кормили, указывает издание.

Неназванный чиновник сообщил газете, что в последние месяцы бункер использовался лишь однажды, когда была получена разведывательная информация о возможном ударе по штаб-квартире правительства в Киеве.

Материал дополняется. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Владимир Зеленский бункер
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