 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Биограф описал обстановку в подземном бункере Зеленского

Биограф Саймон Шустер описал жизнь Зеленского в подземном бункере
Сюжет
Военная операция на Украине
Ночи в бункере под резиденцией для украинского лидера были самыми тяжелыми, он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха, пишет журналист Time Саймон Шустер в своей книге The Showman о Зеленском
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Журналист Time Саймон Шустер — биограф президента Украины Владимира Зеленского, проведший с ним год, — в своей книге The Showman описал жизнь украинского лидера в бункере в первые месяцы после начала военных действий в стране. Отрывки из нее приводит  The Telegraph и Blooomberg.

Убежище, как пишет Шустер, находится под резиденцией украинского президента в Киеве. Ночи в бункере для Зеленского были самыми тяжелыми: его кровать была «едва достаточно широкой, чтобы ворочаться», а «жужжание его телефона» почти не прекращалось, пишет Шустер.

«В те первые дни я всех будил», — приводит автор слова президента в книге. «У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены», — говорит украинский лидер.

Есть в укрытии было «особо нечего». На встречах раздавали сладости, а на общей кухне были «мясные консервы с черствым хлебом». Один министр рассказал, что «несколько дней жил на шоколаде».

Журналист CNN показал фото с Зеленским «в бункере»
Политика
Владимир Зеленский и Мэттью Чэнс

Сам Зеленский был бледным, он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха, пишет Шустер. «Его помощница вспоминает, что он был похож на ходячий труп. «Живой человек не может так выглядеть, — сказала она. — Однажды утром президент пробормотал «доброе утро». Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии», — цитирует автор ее слова.

Со временем жизнь в бункере стала налаживаться. У Зеленского появилось время, чтобы позавтракать яичницей. Его подчиненным предоставили горячее питание: хот-доги, картофельные кнедлики, гуляш.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Зеленский и его команда сохраняли запас алкоголя даже после того, как правительство запретило его продажу, и время от времени он наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за едой», — говорится в книге.

В убежище появились гантели и штанга, которые украинский лидер использовал часто по ночам. Потом поставили стол для пинг-понга. Иногда Зеленский приглашал сотрудников посмотреть фильм — чаще всего голливудский.

В феврале прошлого года The Sunday Times со ссылкой на источники писала, что первые два месяца военных действий Зеленский и его команда большую часть времени находились в бункере, но президент периодически выходил, чтобы показать украинцам, что он не сбежал. По данным издания, те, кто вместе с украинским лидером жил в укрытии, должны были подписать бумагу о неразглашении: им было запрещено рассказывать о местонахождении убежища, удобствах в нем и даже еде.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский бункер
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский назвал последствия усталости Украины от конфликта
Политика
Зеленский счел опасной идею Трампа закончить конфликт на Украине за сутки
Политика
Глава офиса Зеленского отверг идею перехода Украины в оборону
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 23 янв, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 23 янв, 16:58
Квартиры с отделкой, которые сдадут уже в этом году РБК и ПИК, 09:19
Власти призвали не участвовать в митингах после убийства в Якутске Общество, 09:14
Пулково первым превысило пассажиропоток рекордного для авиации 2019 года Бизнес, 09:01
МИД удивился участию Швейцарии в поиске решения конфликта на Украине Политика, 08:59
Бунт «снежинок». Почему миллениалы похоронили мечты о достойной жизни Pro, 08:49
Биограф описал обстановку в подземном бункере Зеленского Политика, 08:46
В многоквартирном доме в Якутии произошел взрыв газа Общество, 08:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Рост начислений и допросы самозанятых: как будут добирать налоги в 2024-м Pro, 08:28
Трамп заявил о гордости за свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире Политика, 08:08
Аналитики оценили расходы государства на закупку лекарств в 2023 году Бизнес, 08:00
Минобороны сообщило о четырех сбитых дронах в Орловской области Политика, 07:51
Экс-главу МВД Польши и его зама выпустили из тюрьмы после помилования Политика, 07:45
Хакеры стали в разы чаще использовать при атаках аккаунты топ-менеджеров Технологии и медиа, 07:30
Johnson & Johnson выплатит $700 млн по делу о канцерогенной присыпке Общество, 07:16