Биограф описал обстановку в подземном бункере Зеленского

Ночи в бункере под резиденцией для украинского лидера были самыми тяжелыми, он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха, пишет журналист Time Саймон Шустер в своей книге The Showman о Зеленском

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Журналист Time Саймон Шустер — биограф президента Украины Владимира Зеленского, проведший с ним год, — в своей книге The Showman описал жизнь украинского лидера в бункере в первые месяцы после начала военных действий в стране. Отрывки из нее приводит The Telegraph и Blooomberg.

Убежище, как пишет Шустер, находится под резиденцией украинского президента в Киеве. Ночи в бункере для Зеленского были самыми тяжелыми: его кровать была «едва достаточно широкой, чтобы ворочаться», а «жужжание его телефона» почти не прекращалось, пишет Шустер.

«В те первые дни я всех будил», — приводит автор слова президента в книге. «У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены», — говорит украинский лидер.

Есть в укрытии было «особо нечего». На встречах раздавали сладости, а на общей кухне были «мясные консервы с черствым хлебом». Один министр рассказал, что «несколько дней жил на шоколаде».

Сам Зеленский был бледным, он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха, пишет Шустер. «Его помощница вспоминает, что он был похож на ходячий труп. «Живой человек не может так выглядеть, — сказала она. — Однажды утром президент пробормотал «доброе утро». Я даже не смогла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии», — цитирует автор ее слова.

Со временем жизнь в бункере стала налаживаться. У Зеленского появилось время, чтобы позавтракать яичницей. Его подчиненным предоставили горячее питание: хот-доги, картофельные кнедлики, гуляш.

«Зеленский и его команда сохраняли запас алкоголя даже после того, как правительство запретило его продажу, и время от времени он наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за едой», — говорится в книге.

В убежище появились гантели и штанга, которые украинский лидер использовал часто по ночам. Потом поставили стол для пинг-понга. Иногда Зеленский приглашал сотрудников посмотреть фильм — чаще всего голливудский.

В феврале прошлого года The Sunday Times со ссылкой на источники писала, что первые два месяца военных действий Зеленский и его команда большую часть времени находились в бункере, но президент периодически выходил, чтобы показать украинцам, что он не сбежал. По данным издания, те, кто вместе с украинским лидером жил в укрытии, должны были подписать бумагу о неразглашении: им было запрещено рассказывать о местонахождении убежища, удобствах в нем и даже еде.