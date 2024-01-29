После нападения на храм в Стамбуле задержаны граждане России и Таджикистана

В нападении на храм в Стамбуле заподозрили граждан России и Таджикистана

После стрельбы в католической церкви полиция Стамбула провела обыски по 30 адресам; задержаны 47 человек, в том числе россиянин и таджикистанец. В результате атаки погиб гражданин Турции

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Двое подозреваемых в стрельбе в католическом храме в Стамбуле задержаны, сообщил глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая, передает Yeni Safak.

По словам главы МВД, это граждане Таджикистана и России; предположительно, они связаны с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Группировка ранее взяла на себя ответственность за атаку.

Ерликая сообщил, что сотрудники полиции провели обыски по 30 адресам, всего по подозрению в причастности к нападению задержаны 47 человек.

Двое в масках напали на католическую церковь Святой Марии в стамбульском районе Сарыер днем 28 января во время воскресной мессы. Они открыли стрельбу, а затем скрылись с места происшествия. Погиб гражданин Турции по имени Турсен Джихан, сообщил глава МВД.

Губернатор Стамбула Давут Гюль и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили соболезнования в связи со случившимся. Папа римский Франциск осудил атаку. Епископ Стамбульской латино-католической общины Массимилиано Палинуро призвал власти города «восстановить справедливость, расследовать и раскрыть правду об инциденте, чтобы можно было искоренить причиненное зло».