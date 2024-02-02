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Пентагон перебросит в Восточную Европу пять армейских бригад

Пентагон: в рамках ротации весной в Восточную Европу отправятся пять бригад

Весной в рамках ротации США отправят в Восточную Европу подразделения и части из состава 1-й кавалерийской и 4-й механизированных дивизий, сообщили в Пентагоне.

Ротацию проведут для «поддержки приверженности США союзникам и партнерам по НАТО». В Восточную Европу отправятся штабной батальон 1-й кавалерийской дивизии, две механизированные, авиационная, артиллерийская и бригада тылового обеспечения.

10-я горнострелковая дивизия Центрального командования США заменит 82-ю бригаду боевой авиации воздушно-десантной дивизии также в рамках ротации.

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Фото:Aaron Lau / U.S. Navy / Global Look Press

В 2022 году США провели ротацию военного контингента в Европе. Как пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон продолжил курс на укрепление оборонительных возможностей на восточном фланге НАТО на фоне событий на Украине.

В сентябре 2023 года телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон обсуждал вопрос о ротации более чем 4 тыс. военнослужащих США, находящихся в Восточной Европе.

1 февраля 2024 года НАТО начало в Европе основной этап крупнейших за 40 лет военных учений — Steadfast Defender 2024. В них примут участие более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны Североатлантического альянса, а также Швеции, которая еще не вступила в блок.

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