CENTCOM: США сбили ракету хуситов и три иранских дрона в Аденском заливе

Военные США сбили ракету хуситов и три иранских дрона в Аденском заливе

Фото: Aaron Lau / U.S. Navy / Global Look Press

Американские военные сбили противокорабельную баллистическую ракету хуситов и иранский дрон в Аденском заливе, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

«31 января примерно в 20:30 (совпадает с мск) поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольных хуситам территорий Йемена в сторону Аденского залива», — говорится в публикации. В командовании уточнили, что ракету сбил эсминец USS Carney.

Позднее, 1 февраля, около 1:30 (совпадает с мск), американские военные уничтожили наземную станцию управления беспилотниками хуситов и десять дронов. «Это действие защитит свободу судоходства и сделает международные воды более безопасными», — подчеркнули в командовании.

В конце 2023 года представители хуситов объявили о намерении нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Однако атакам подверглись коммерческие суда, не имеющие отношения к этой стране.

Из-за ударов хуситов многие мировые компании приостановили морские перевозки через Красное море, в их числе BP Plc, MSC и другие перевозчики.

США и Великобритания при поддержке международной коалиции 12 января 2024 года нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене. С тех пор коалиция неоднократно атаковала территорию Йемена. Хуситы на этом фоне продолжают наносить удары по судам.