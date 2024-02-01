 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

Военные США сбили ракету хуситов и три иранских дрона в Аденском заливе

CENTCOM: США сбили ракету хуситов и три иранских дрона в Аденском заливе
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Aaron Lau / U.S. Navy / Global Look Press
Фото: Aaron Lau / U.S. Navy / Global Look Press

Американские военные сбили противокорабельную баллистическую ракету хуситов и иранский дрон в Аденском заливе, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

«31 января примерно в 20:30 (совпадает с мск) поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольных хуситам территорий Йемена в сторону Аденского залива», — говорится в публикации. В командовании уточнили, что ракету сбил эсминец USS Carney.

Позднее, 1 февраля, около 1:30 (совпадает с мск), американские военные уничтожили наземную станцию управления беспилотниками хуситов и десять дронов. «Это действие защитит свободу судоходства и сделает международные воды более безопасными», — подчеркнули в командовании.

Хуситы заявили о ракетном ударе по торговому судну США
Политика
Фото:Mads Claus Rasmussen / Reuters

В конце 2023 года представители хуситов объявили о намерении нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Однако атакам подверглись коммерческие суда, не имеющие отношения к этой стране.

Из-за ударов хуситов многие мировые компании приостановили морские перевозки через Красное море, в их числе BP Plc, MSC и другие перевозчики.

США и Великобритания при поддержке международной коалиции 12 января 2024 года нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене. С тех пор коалиция неоднократно атаковала территорию Йемена. Хуситы на этом фоне продолжают наносить удары по судам.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Теги
хуситы США Иран Аденский залив
Материалы по теме
Хуситы заявили о ракетном ударе по торговому судну США
Политика
Хуситы заявили о ракетном обстреле американского эсминца USS Gravely
Политика
Бизнес начал грозить исками судовладельцам из-за боязни хуситов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
Буданов назвал чушью симпатии Трампа к России Политика, 09:15
Ракова объявила о начале практикумов по подготовке к ЕГЭ в Москве Город, 09:15
От нищеты к процветанию: как взлетела экономика Вьетнама Pro, 09:07
Минцифры начало расследование из-за масштабного сбоя в Рунете Технологии и медиа, 09:06
НАТО начало в Европе основной этап крупнейших за 40 лет учений Политика, 09:03
Что нужно знать инвестору утром 1 февраля Инвестиции, 09:02
Минфин предложил банкам выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации Финансы, 08:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сделать рывок в карьере: начните прислушиваться к своему телу Pro, 08:41
Дума попросит конгресс CША осудить Украину из-за крушения Ил-76 Политика, 08:37
В Приднестровье заявили о нехватке российского газа зимой Экономика, 08:24
CNN cообщил, что Залужного уволят до конца недели Политика, 08:02
Поток россиян в Турцию в 2023 году приблизился к допандемийному уровню Бизнес, 08:00
Россияне купили за год 95 тонн золотых слитков Инвестиции, 08:00
Военные США сбили ракету хуситов и три иранских дрона в Аденском заливе Политика, 07:59