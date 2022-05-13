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Пентагон анонсировал ротацию войск США в Европе

10,5 тыс. военных вернутся в Соединенные Штаты, а другие 10,5 тыс. отправятся на базы в Европе. Представитель Пентагона подчеркнул, что американские солдаты отправляются туда не для участия в боевых действиях на Украине

США планируют в ближайшее время провести ротацию военного контингента в Европе, сообщил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби. Вашингтон продолжает курс на укрепление оборонительных возможностей на восточном фланге НАТО на фоне событий на Украине, пояснил он.

«По этой причине министр [обороны Ллойд] Остин распорядился об отправке примерно 10,5 тыс. военных в ближайшие месяцы на замену ранее направленным армейским частям, которые служат в европейской зоне, — рассказал Кирби. — Это замена воинских частей по принципу «один на один». Таким образом, общее число дислоцированных в Европе американских солдат останется прежним — около 100 тыс. Замены будут осуществляться постепенно, на протяжении лета.

Кирби подчеркнул, что новоприбывшие военные «не будут сражаться на Украине», а размещение войск не носит постоянный характер.

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Фото:Mihail Kogalniceanu / Reuters

В апреле временный поверенный в делах США в Эстонии Брайан Рорафф заявил, что Вашингтон допускает размещение войск в Европе не только на ротационной, но и на постоянной основе.

Начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл в конце марта говорил, что США не станут наращивать военное присутствие в Европе до уровня холодной войны (350 тыс.).

Американские власти подчеркивают, что войска США находятся в регионе для защиты союзников по НАТО, а не для войны с Россией и участия в боевых действиях на Украине.

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