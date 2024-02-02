Глава МИД Израиля встретился с участниками «Би-2». Видео

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац встретился со всеми участниками группы «Би-2» после того, как их из Таиланда депортировали в Израиль. По его словам, он рад, что израильская сторона смогла перевезти их в страну, несмотря на «страх перед экстрадицией в Россию, где они должны были находиться в заключении в течение длительного времени».

В группу «Би-2» входят основные музыканты — Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом), а также еще четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.

Всех участников группы «Би-2» задержали 25 января после концерта в Таиланде. Вопросы местных властей вызвала «законность оснований для осуществления концертной деятельности» на территории королевства. Каждого из музыкантов оштрафовали на 3 тыс. батов ($84).

В группе уточнили, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне» из-за их творчества, взглядов и позиции. 29 января власти Таиланда приняли решение депортировать музыкантов в Израиль, но на следующий день пресс-служба «Би-2» сообщила, что его отменили после «визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства». 31 января всех музыкантов депортировали в Израиль.

Среди участников коллектива есть граждане России, Израиля и Австралии, в частности, Лева и Шура не являются российскими гражданами.