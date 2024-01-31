Путин призвал банки не бояться санкций и начать работу в Донбассе
Финансовым учреждениям и банкам нужно перестать опасаться западных санкций и начинать работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию этих регионов.
«Бояться нечего. То, чего боялись раньше, санкций, — все уже случилось. Чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там», — сказал Путин.
Президент добавил, что в регионах уже работают некоторые банки и магазины, возобновили работу свыше 150 предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи и других отраслей промышленности. Кроме того, после организации в Донбассе свободной экономической зоны ее участниками стали 75 предприятий, заявлены проекты, которые позволят сохранить и создать более 42 тыс. рабочих мест, рассказал Путин.
С лета 2022 года в ДНР и ЛНР работает российский Промсвязьбанк. Осенью 2022 года ПСБ объявил, что планирует скоро начать кредитование населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также развивать в этих регионах свою филиальную сеть. Также в этих четырех регионах работают банк «РостФинанс», Международный расчетный банк и Центр международных расчетов.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Украина назвала присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета, Москва исключает какое-либо обсуждение статуса новых регионов.
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